Косачев: Запад вновь стремится демонизировать Россию как источник угрозы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Запад вновь проводит линию на то, чтобы удерживать в сознании политических элит и массового обывателя образ России как "врага и источника постоянной угрозы", заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя учения в ФРГ с русскоговорящими статистами.

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в ФРГ. В пояснении на сайте агентства говорится, статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США". С их помощью "будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом", сказано в сообщении.

"Осознанная и последовательная линия на то, чтобы удерживать в сознании политических элит и массового обывателя образ России как врага и источника постоянной угрозы, прежде всего, военной", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что эта стратегия сплотила западный мир вокруг США в годы "холодной войны" и она вновь потребовалась спустя четверть века после ее завершения, когда выяснилось, что однополярный мир с США во главе откровенно не справляется с новыми вызовами и угрозами.

"Сплоченность западного мира под угрозой, сыпятся прежние договоренности в рамках НАТО (финансирование) и ЕС — дезинтеграция, разочарование антироссийскими санкциями, недовольство притоком мигрантов из насильственно "демократизированных" стран", — сказал Косачев.

"Отсюда возврат части западных элит, во всяком случае — силовиков, к ново-старой стратегии демонизации России", — заключил политик.