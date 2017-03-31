СБУ завершила расследование против "народного губернатора" Донецкой области

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование против бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева по подозрению в организации массовых беспорядков в Донецке в мае 2014 года, которые привели к образованию самопровозглашенной Донецкой народной республики, дело передано в суд, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"СБУ завершила досудебное расследование против… Павла Губарева… Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киев", — говорится в сообщении.

Украинское законодательство позволяет назначать заочное расследование уголовных производств, если подозреваемый скрывается от следствия за рубежом.

Губарев был провозглашен "народным губернатором" Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации Донецкой области. СБУ возбудила в отношении Губарева уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре он был арестован и отправлен в Киев, однако 7 мая Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами Киеву попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".