Панама отказала экс-главе агентства по инвестициям Украины в политубежище

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Власти Панамы отказали экс-главе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владиславу Каськиву в предоставлении политического убежища, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", — написал Енин на своей странице в Facebook.

В августе 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура (ГП) Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

Ранее Енин сообщал, что суд Панамы избрал в отношении Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тысяч долларов и ограничил его передвижение по территории города. Также Каськив, по данным Енина, подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища. Позже Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Енин сообщал, что работа по экстрадиции Каськива из Панамы приостановлена до завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.