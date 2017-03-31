Панама отказала экс-главе агентства по инвестициям Украины в политубежище

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Власти Панамы отказали экс-главе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владиславу Каськиву в предоставлении политического убежища, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", — написал Енин на своей странице в Facebook.
Ранее Енин сообщал, что суд Панамы избрал в отношении Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тысяч долларов и ограничил его передвижение по территории города. Также Каськив, по данным Енина, подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища. Позже Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Енин сообщал, что работа по экстрадиции Каськива из Панамы приостановлена до завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.