На Украине россиянина заподозрили в участии вывода денег за рубеж

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией при участии россиянина.

"Разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривенн за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", — написал Луценко на своей странице в Facebook

Луценко утверждает, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева".

Он добавил, что через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведены 2,5 миллиарда гривен (около 926,6 миллиона долларов). Генпрокурор сообщил, что сейчас тысяча сотрудников правоохранительных органов проводит обыски и другие неотложные следственные действия.

По данным на официальном сайте компании, "Тедис Украина" является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.