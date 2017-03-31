Японская полиция обыскивает школу, ученики которой погибли от схода лавины

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Полиция префектуры Тотиги начала обыск в школе Отавара, семь учеников и учитель из которой погибли в понедельник во время схода снежной лавины на горнолыжном курорте в той же префектуре, сообщила телекомпания NHK.
Полиция возбудила дело по подозрению в непредумышленном убийстве и намерена проверить правильность решений и распоряжений руководства школы и сопровождавших группу учителей.
В результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в префектуре Тотиги восемь человек погибли, 40 получили травмы различной степени тяжести.