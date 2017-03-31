СМИ: в американском городе Атланта из-за пожара обрушился участок эстакады

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участок эстакады в американском городе Атланта в штате Джорджия обрушился из-за сильного пожара, который разгорелся под автомагистралью, сообщает местный телеканал Fox 5 News.

Как передает телеканал, во время обрушения на эстакаде не было машин. Из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает пожарная бригада и спасатели.

Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.