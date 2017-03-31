Экс-советник в штабе Трампа опроверг сообщения о сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший советник штаба Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж опроверг информацию о своем сотрудничестве с представителями российских властей в рамках предвыборной кампании будущего президента США.

В эксклюзивном интервью телеканалу Fox News Пейдж , в частности, коснулся сведений, содержащихся в скандальном докладе с компроматом на Трампа, где утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле 2016 года экс-советник якобы тайно встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Я никогда в жизни не встречался с Игорем Сечиным. Абсолютная ложь. Возможно, я видел его издали на одной из конференций, но я никогда с ним не здоровался", — заявил Пейдж.

Он также опроверг содержащуюся досье информацию, что глава кампании Трампа Пол Манафорт назначил его советником в качестве координатора действий с российской стороной.

"Абсолютная ложь. Как и прочие утверждения", — подчеркнул экс-советник.

Пейдж также отреагировал на заявления конгрессмена и члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа, утверждавшего, что экс-советник в июле 2016 года встретился с российским послом в США Сергеем Кисляком в качестве посредника главы кампании Трампа Пола Манафорта.

"Я прошел мимо него (посла — ред.), сказал "привет" и протянул ему мою визитную карточку, не получив его собственную в ответ. При подобных обстоятельствах я встречался в Кливленде (на съезде республиканцев — ред.) с многими послами", — заявил Пейдж.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.