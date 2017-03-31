СМИ: в Сантьяго задержали почти 40 человек в ходе памятных акций

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Почти 40 человек были задержаны, два карабинера получили ранения во время так называемого "Дня молодого бойца", который отмечается в чилийской столице Сантьяго и традиционно сопровождается беспорядками, передает местная радиостанция Bio Bio.

"День молодого бойца" отмечается в Чили 29 марта. Праздник носит неофициальный характер и посвящен памяти братьев Толедо, убитых полицейскими в 1985 году в эпоху военной диктатуры Пиночета.

Отмечается, что в ночь со среды на четверг в Сантьяго прошли традиционные в этот день беспорядки, сопровождающиеся строительством баррикад и столкновениями с силами правопорядка. Помимо двух карабинеров пострадал один из участников протестов, получивший огнестрельное ранение.

Мэр Сантьяго Клаудио Оррего заявил о снижении числа инцидентов и их интенсивности по сравнению с прошлыми годами.