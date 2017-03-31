Минюст обжалует решение суда, заблокировавшего иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США обжалует решение суда, заблокировавшего второй иммиграционный указ президента Дональда Трампа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документы министерства, поданные в суд.

Апелляция будет рассматриваться в 9-м апелляционном окружном суде Сан-Франциско, который уже поддержал в феврале блокирование предыдущего указа Трампа по тому же вопросу.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Суд на Гавайях приостановил действие указа.

Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен. Первый указ был также приостановлен судом.