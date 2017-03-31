Верховный суд США может начать рассматривать апелляцию по делу Бута

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Верховный суд США может приступить в пятницу к рассмотрению апелляции российского гражданина Виктора Бута.

Суд зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела. На сайте Верховного суда США сообщалось, что материалы дела будут представлены на конференцию 31 марта. При этом точная дата рассмотрения не указана.

Верховный суд может как принять апелляцию к рассмотрению, так и отказаться от ее изучения без объяснения причин.

Адвокат Бута Алексей Тарасов ранее сообщил РИА Новости, что рассчитывает на решение вопроса о рассмотрении дела Бута в конце марта — начале апреля.

Кроме того, по сообщению Тарасова, Россия подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено.

По словам Тарасова, российское обращение касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".

Дружественная аргументация — это письменное заявление, исходящее от третьей стороны, которая не является истцом или ответчиком, например, от физического лица, организации или другого государства. Цель аргументации — помочь судебному органу, предоставив ему информацию, которая позволит принять законное и беспристрастное решение.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.