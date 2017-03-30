Экс-глава Киберкомандования ВС США призывает вести диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-глава Киберкомандования ВС США, генерал в отставке Кит Александер призвал в четверг на слушаниях по "российскому вмешательству в выборы" в сенате одновременно вести диалог с Россией по кибербезопасности и противостоять Москве, если это необходимо.

"Один из возникающих вопрос в том — вести диалог с русскими или нет? Все администрации, о которых я знаю, включая администрацию Обамы, начинали с мысли: будем вести с ними диалог. Это даже назвали "кнопкой перезагрузки". Хотя это не пошло далеко, я думаю, что нынешняя администрация должна сделать то же самое", — сказал Александер на слушаниях в комитете по разведке сената.

"Я думаю, что мы должны вести диалог и противостоять — вести диалог в тех областях, где мы можем, определять правильный путь, обращаться к ним (России — ред.) и охлаждать ситуацию. Я действительно так считаю: это необходимо исправить. В то же время надо дать им знать, что они не могут делать и почему, установить стандарты", — сказал Александер.

"Я призываю вас подумать и прийти к выводу, какова наша стратегия. Что Россия пытается делать, зачем они пытаются это сделать и как нам с ними общаться. В то же время нам надо решать имеющиеся у нас вопросы кибербезопасности и исправить то, что нужно", — обратился Александер к сенаторам.

Как и другие эксперты по кибербезопасности, выступавшие на слушаниях, он нарисовал мрачную картину вмешательства России в выборы в США.

"Мне с моим послужным списком ясно, что Россия пытается не только идти против Национального комитета Демократической партии и других, это широко распространено в предвыборной кампании. Они пытаются вбить клин между нашими политическими партиями, нашей страной и НАТО, НАТО и ЕС", — заявил Александер.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.