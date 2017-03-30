СМИ: экс-главу госслужбы по ЧС в Одесской области арестовали по делу 2 мая

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Суд арестовал бывшего начальника управления госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимира Боделана по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает одесское интернет-издание "Таймер".

"Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу управления госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимира Боделана по делу о ненадлежащем реагировании пожарных на сообщения о пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года", — сообщает издание.

По данным следствия, именно Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ. В результате сотрудники ГСЧС на протяжении не менее получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

Отсутствие реакции со стороны спасателей дало время устроенному активистами "Евромайдана" пожару разгореться и принять катастрофическую форму. После событий 2 мая Владимир Боделан неоднократно заявлял, что действовал исключительно в рамках должностных инструкций и не направлял пожарных на Куликово поле, опасаясь за их жизнь и здоровье.

В 2016 году полиция и прокуратура открыли против Владимира Боделана и ряда его подчинённых уголовное дело, вскоре после этого Боделан покинул Украину. В марте 2016 он был объявлен в розыск.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.