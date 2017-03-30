Грушко: развитие Венского документа несовместимо со сдерживанием России

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Развитие Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, о котором на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) заявили представители стран альянса, несовместимо с курсом альянса на сдерживание РФ, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Представители стран НАТО говорили о важности развития Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности и других механизмов в сфере контроля над вооружениями. Но они не смогли ответить на вопрос, как это может сочетаться с курсом на сдерживание России и демонстрацией военных мускулов у наших границ", — сказал Грушко по итогам заседания СРН, которое состоялось в четверг в штаб-квартире альянса.

Он отметил, что "это несовместимые вещи".

"Укрепление инструментов мер доверия невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование. Тем не менее даже в этих сложных условиях, которые были созданы не нами, готовы к тому, чтобы совместно искать пути деэскалации, уменьшения опасности непредсказуемых военных инцидентов", — добавил постпред РФ.