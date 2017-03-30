США ввели санкции против пяти иностранцев, причастных к терроризму

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США ввели санкции в отношении пяти граждан иностранных государств: Эль Шафи Эльшейха, Анджема Чоудари, Сэми Бураса, Шейна Доминика Кроуфорда и Марка Джона Тайлора за их причастность к международным террористическим организациям, сообщает госдеп.

Эль Шафи Эльшейх, согласно данным госдепартамента, присоединился к террористической организации "Аль-Каида"*, где участвовал в операциях группировки по захвату заложников. После перехода в "Исламское государство"* он стал известен тем, что проводил жестокие пытки над пленными.

Анджема Чоудари США называют "британским" вербовщиком ИГ*. Сэми Бурас – гражданин Швеции и выходец из Туниса является членом "Аль-Каиды"*, который участвовал в подготовке атак смертников. Шейна Доминика Кроуфорда американские власти обвиняют в участии в военных действиях на стороне ИГ*, а также в пропаганде его идей на английском языке. В том же США обвиняют и гражданина Новой Зеландии Марка Джона Тайлора.

Госдеп отмечает, что данная акция направлена на информирование общественности и дополняет другие международные санкции и акции против этих лиц.

В результате санкций доступ данных лиц к активам и финансовой системе в США заблокирован, говорится уже в сообщении минфина.