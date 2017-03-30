Решение суда Гааги по "делу ЮКОСа" признали самым важным вердиктом года

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Постановление Окружного суда Гааги, отменяющее решение о взыскании с России 50 миллиардов долларов по искам бывших акционеров ЮКОСа, получило престижную международную награду. Специализированное юридическое издание Global Arbitration Review Awards назвало его "самым важным опубликованным решением года", сообщил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Александр Кондаков.

"Это вполне логичная и заслуженная награда для голландских судей, которые сосредоточились на существе вопроса, абстрагировавшись от всех не имеющих отношения к делу соображений, в том числе политических", — заявил он.

Кондаков напомнил, что бывшие акционеры ЮКОСа сейчас пытаются оспорить это решение в Апелляционном суде Гааге.

"На днях с просрочкой в восемь месяцев их адвокаты наконец представили свой развернутый апелляционный меморандум. Рассчитываем, что решение Окружного суда Гааги устоит на стадии апелляции, что позволит наконец поставить точку в этом затянувшемся инвестиционном споре", — добавил глава МЦПЗ.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. В июне 2015 года Франция и Бельгия — во исполнение решения третейского суда в Гааге — арестовали имущество, которое сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании с России 50 миллиардов долларов, пояснив, что это дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.