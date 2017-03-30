Премьер Украины назвал отставку кабмина в ближайшее время невозможной

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман опроверг возможность смены правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное", передает агентство "Укринформ" в четверг.
"Что касается смены правительства, то я считаю, что это кто-то выдает желаемое за действительное", — цитирует премьера агентство.
Ранее лидер фракции "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что, если правительство Владимира Гройсмана до 14 апреля не внесет в Верховную раду законопроект о повышении пенсий, партия инициирует процедуру отставки кабинета министров. Оппозиционная партия "Батькивщина" также предлагала Раде отправить Гройсмана в отставку, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.
В свою очередь спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что, по украинским законам, проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только либо по представлению президента, либо под подписью 150 депутатов. Он предложил Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно.