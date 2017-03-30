Премьер Украины назвал отставку кабмина в ближайшее время невозможной

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман опроверг возможность смены правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное", передает агентство "Укринформ" в четверг.

Парламент Украины после избрания Гройсмана главой кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Согласно украинскому законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы.

"Что касается смены правительства, то я считаю, что это кто-то выдает желаемое за действительное", — цитирует премьера агентство.

Ранее лидер фракции "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что, если правительство Владимира Гройсмана до 14 апреля не внесет в Верховную раду законопроект о повышении пенсий, партия инициирует процедуру отставки кабинета министров. Оппозиционная партия "Батькивщина" также предлагала Раде отправить Гройсмана в отставку, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер партии Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента. "Батькивщина" подняла вопрос об отставке правительства на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

В свою очередь спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что, по украинским законам, проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только либо по представлению президента, либо под подписью 150 депутатов. Он предложил Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно.