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В мире

Британские министры пересмотрят действующие в стране законы Евросоюза

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Главное за 30 марта 2017 года (9)
15:5330.03.2017
(обновлено: 17:56 30.03.2017)
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Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правом пересмотреть действующее в Британии законодательство ЕС будут обладать министры, парламенту не нужно будет проводить слушания по каждому закону, заявил министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Архивное фото
© AFP 2017/ John Thys
Чижов назвал выход Британии из Евросоюза началом "евродезинтеграции"

В четверг Дэвис представил парламенту так называемую "Белую книгу" — документ, в котором будут прописаны основные положения будущего законопроекта о замене всего корпуса законодательства ЕС на британские законы. "Великий законопроект об отмене" (Great Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

"Great Repeal Bill (GRB) предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки законов в Великобритании, а отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Но этого недостаточно, нам предстоит предусмотреть создание собственных регуляторов и необходимых мер (которые бы заместили перестающие действовать европейские — ред.)", — сказал Дэвис, выступая в парламенте.

Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017
© AFP 2017/ Oli Scarff
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Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту после принятия GRB.

"Также необходимо наделить министров полномочиями по внесению изменений в законы ЕС без проведения этого процесса в парламенте. Такие полномочия следует ограничить по времени, так как быстрота в данном вопросе является критическим условием. Члены правительств Северной Ирландии и Шотландии получат для пересмотра законов такие же полномочия, что и министры центрального правительства", — сказал министр.

Законопроект должен быть одобрен до завершения переговоров с ЕС. Тогда он вступит в силу в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.

Великобритания в день запуска Brexit
Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Противница выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Человек в костюме Белого Кролика у здания Парламента в Лондоне во время акции протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Флаг Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.
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Объем работ

Членам правительства, а потом и парламентариям придется пересмотреть сотни, если не тысячи, европейских законов и понять, какие именно из них и как следует переделать в национальные, какие отменить, а какие новые законы ввести. Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с этим законопроектом, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.

Проблема в том, что в стране сейчас действуют тысячи законов ЕС, и просьба к парламенту рассмотреть каждый из них будет означать десятки лет работы законодателей. Чтобы обеспечить юридическую определенность в день после выхода страны из ЕС, британское правительство в качестве начального шага просто оценит действующее законодательство ЕС и "перенесет" его в британскую юридическую систему.

Таким образом, на начальном этапе речь идет о "переименовании" законодательства: те, нормы ЕС, которые устраивают британское правительство, станут частью национального британского законодательства.

© AFP 2017/ Isabel Infantes
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне

Собственные регуляторы

Из-за Brexit действующим законам потребуются сотни поправок, часто технических, удаляющих ссылки на институты ЕС. Внести потребуется и более важные поправки, в том числе касающиеся регулирования разных сфер жизни страны. Во многих случаях Британии предстоит заместить действующие европейские регуляторы, выбрав для осуществления их функций те или иные национальные институты.

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Начав "развод" с ЕС, Британия надеется на выгодные условия и общее будущее

Изменения законодательства затронет практически все секторы экономики. К примеру, Брюсселем регулируются химическая отрасль, для которой создан широкий реестр стандартов и допусков. Чтобы британские товары получили доступ на европейские рынки, они должны производиться по стандартам ЕС, а значит, что все регулирующие меры Евросоюза должны быть продублированы в Великобритании.

В банковском секторе правительство будет решать, кто останется главным регулятором и разработчиком правил банков — центробанк, минфин или парламент, отмечает Financial Times. В сфере сельского хозяйства предстоит определить регулятора по допуску и использованию генетически модифицированных культур. Такая же проблема стоит перед фармацевтической отраслью.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Эксперт: ЕС сделает все, чтобы другие страны не повторили сценарий Британии

При этом ряд отраслей хотели бы остаться под юрисдикцией ЕС. В частности, представители авиакосмической отрасли, по данным СМИ, пытаются уговорить правительство сохранить членство страны в Европейском космическом агентстве, так как создание дублирующей структуры в Британии было бы затратным как в плане средств, так и времени. В связи с этим премьер-министр Тереза Мэй, как ожидается, сохранит членство Британии в ряде европейских агентств после Brexit. Глава МВД страны Эмбер Радд заявила в среду, что Соединенное Королевство не будет отказываться от сотрудничества с Европолом. А вот членом Евроатома Великобритания быть перестанет, о чем Мэй написала в письме главе Евросовета Дональду Туску.

Тем не менее, несмотря на сложность процесса, парламентариям не придется голосовать по каждому из изменяемых законов. Часть просто потеряет актуальность после того, как в Британии будет реализована собственная политика в области миграции, контроля за таможенными процедурами, сельского хозяйства и торговли.

По данным британских СМИ, для этого парламенту предстоит принять всего около 15 законов. В части внесения поправок в действующие законы парламентарии могут дать правительству полномочия вносить изменения сразу в группы нормативных актов без необходимых при принятии новых законов законодательных процедур. Это единственный способ завершить работу над законодательством до выхода страны из ЕС.

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