Глава Финляндии назвал Арктику лучшим местом для решения "горячих" проблем

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что "прохладная" Арктика могла бы стать лучшим местом для решения "горячих" международных проблем.
Президент РФ Владимир Путин в шутку поддержал идею своего коллеги. "Горячие финские парни. Надо прислушаться", — сказал Путин под аплодисменты зала.
Президент Исландии Гудни Йоханнесон немедленно отреагировал на ремарки и заявил, что "в Исландии тоже горячие парни". "Иногда быть маленькими не так уж и плохо. Не хочу шутить, когда мы разговариваем на такие серьезные темы, у нас тоже есть президентские выборы, и никто не говорит о том, что кто-то в них вмешивается", — отметил президент Исландии.