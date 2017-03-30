Глава Финляндии назвал Арктику лучшим местом для решения "горячих" проблем

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что "прохладная" Арктика могла бы стать лучшим местом для решения "горячих" международных проблем.

"Какая среда может быть лучше, чем прохладная Арктика, чтобы все эти горячие эмоции остудить?" — сказал Ниинистё, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума.

Президент РФ Владимир Путин в шутку поддержал идею своего коллеги. "Горячие финские парни. Надо прислушаться", — сказал Путин под аплодисменты зала.

Президент Исландии Гудни Йоханнесон немедленно отреагировал на ремарки и заявил, что "в Исландии тоже горячие парни". "Иногда быть маленькими не так уж и плохо. Не хочу шутить, когда мы разговариваем на такие серьезные темы, у нас тоже есть президентские выборы, и никто не говорит о том, что кто-то в них вмешивается", — отметил президент Исландии.