Казахстан намерен стать "полюсом роста и стабильности" в Центральной Азии

АЛМА-АТА, 30 мар – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские власти нацелены сделать республику центром экономического роста и стабильности в Центральной Азии, придерживаясь принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между государствами региона, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Мы нацелены на то, чтобы сделать Казахстан полюсом экономического роста и стабильности в регионе, и открыты для самого широкого сотрудничества с нашими французскими друзьями и нашими соседями по региону", — сказал, выступая на мероприятии, министр, которого цитирует пресс-служба.
Он обратил внимание на то, что Казахстан придерживается принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между государствами Центральной Азии. "Нас радуют наблюдаемые в последнее время положительные тенденции в развитии нашего региона. И это еще раз доказывает, что в отношениях между странами Центральной Азии нет неразрешимых проблем", — подчеркнул Абдрахманов.
Абдрахманов подтвердил приоритетное значение Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Евросоюз – Центральная Азия. Он также выступил за реализацию идеи о создании новой платформы сотрудничества между Центральной Азией и ЕС – "Экономическое развитие, инвестиции, обеспечение занятости, развитие частного сектора".