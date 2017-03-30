Казахстан намерен стать "полюсом роста и стабильности" в Центральной Азии

АЛМА-АТА, 30 мар – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанские власти нацелены сделать республику центром экономического роста и стабильности в Центральной Азии, придерживаясь принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между государствами региона, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Как сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана, по приглашению министра иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марка Эйро 28-29 марта Абдрахманов посетил с рабочим визитом Париж. Ключевым мероприятием визита стала совместная встреча руководителей внешнеполитических ведомств Франции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Францией и странами Центральной Азии.

"Мы нацелены на то, чтобы сделать Казахстан полюсом экономического роста и стабильности в регионе, и открыты для самого широкого сотрудничества с нашими французскими друзьями и нашими соседями по региону", — сказал, выступая на мероприятии, министр, которого цитирует пресс-служба.

Он обратил внимание на то, что Казахстан придерживается принципа равноправия и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между государствами Центральной Азии. "Нас радуют наблюдаемые в последнее время положительные тенденции в развитии нашего региона. И это еще раз доказывает, что в отношениях между странами Центральной Азии нет неразрешимых проблем", — подчеркнул Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что в Центральной Азии может быть сформирована и апробирована модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран. В этом контексте он назвал важной лидирующую роль Франции в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата, вопросов водной, продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, реализации целей устойчивого развития, борьбы с терроризмом, защиты культурного наследия.

Абдрахманов подтвердил приоритетное значение Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Евросоюз – Центральная Азия. Он также выступил за реализацию идеи о создании новой платформы сотрудничества между Центральной Азией и ЕС – "Экономическое развитие, инвестиции, обеспечение занятости, развитие частного сектора".