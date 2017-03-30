Россия и Япония обсудят КНДР и Сирию

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Ксения Нака. В ходе очередного раунда двустороннего стратегического диалога России и Японии первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов и его японский коллега Синсукэ Сугияма обсудят вопросы двусторонних отношений, а также проведут обмен мнениями по проблемам КНДР и Сирии.

"На фоне позитивных тенденций японо-российских отношений и в плане подготовки к визиту премьер-министра (Синдзо) Абэ в Россию в третьей декаде апреля мы должны обсудить проблему заключения мирного договора, конкретизировать план экономического сотрудничества. Я хочу провести откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе, и международных и обсудить проблему КНДР, Сирию и ситуацию в Европе", — заявил глава японской делегации Синсукэ Сугияма в начале 13-го раунда.

Касаясь вопроса двусторонних отношений, Сугияма подчеркнул, что в последнее время диалог между двумя странами проходит очень активно и интенсивно. "Наша встреча сегодня внесет весомый вклад в дело развития двусторонних отношений, и она отражает положительную динамику наших отношений", — сказал Сугияма.

Со своей стороны глава российской делегации Владимир Титов также выразил надежду на плодотворное сотрудничество и откровенный разговор в ходе 13-раунда стратегического диалога России и Японии.

"В виду предстоящего визита в Россию премьер-министра Абэ в конце апреля этого года, я надеюсь на откровенный и продуманный разговор в ходе нашей сегодняшней встречи", — сказал Титов.

Тринадцатый раунд стратегического диалога между Россией и Японией начался в четверг в Токио. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов, японскую – его коллега Синсукэ Сугияма. Формат двустороннего стратегического диалога был открыт в 2007 году и является важным инструментом проведения контактов между двумя странами, который дает возможность на регулярной основе обсудить широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной тематики. Тринадцатый раунд проходит через неделю после возобновления переговоров министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате 2+2.