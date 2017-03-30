Япония начала размещение новых военно-транспортных самолетов Kawasaki C-2

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Торжественная церемония по случаю начала размещения новых военно-транспортных самолетов Kawasaki C-2 прошла в четверг на японской авиабазе Михо в префектуре Тоттори (остров Хонсю).

По данным агентства Киодо, авиабаза Михо стала первой в стране, где были дислоцированы новые транспортные самолеты. Три воздушных судна были доставлены на базу во вторник.

Предполагается, что проверка новых военно-транспортных самолетов завершится к сентябрю текущего года, а уже с декабря они будут задействованы в различных операциях. Ожидается, что к 2020 году в Японии будет размещено 10 подобных самолетов.

Kawasaki C-2 длиной почти 44 метра и грузоподъемностью 37,6 тысячи тонн предназначены в первую очередь для оперативной переброски войск и боевой техники на отдаленные острова. Предполагается, что они заменят предыдущие модели С-1 иC-130 Hercules.