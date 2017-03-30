МИД Японии отметил активное развитие отношений Москвы и Токио

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Проведение 13-го раунда российско-японского стратегического диалога в настоящее время символизирует интенсивное развитие отношений между двумя странами, об этом на открытии раунда заявил заместитель министра иностранных дел Японии Синсукэ Сугияма.

"Предыдущий раунд состоялся в октябре прошлого года в Москве после перерыва в 3 года и 8 месяцев. Проведение следующего раунда сейчас, всего через полгода, говорит о том, что между нашими странами идет очень интенсивный и активный диалог", — сказал глава японской делегации.

Он подчеркнул, что в прошлом году состоялись три встречи министров иностранных дел и четыре встречи на высшем уровне, самая значительная из которых была проведена в рамках визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре.

Тринадцатый раунд стратегического диалога между Россией и Японией начался в четверг в Токио. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Формат двустороннего стратегического диалога был открыт в 2007 году и является весомым фактором контактов между двумя странами, который дает возможность обсуждения на регулярной основе широкого круга вопросов двусторонней, региональной и международной тематики.