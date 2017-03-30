В Сальвадоре расследуют причастность семи военных к убийству сотен детей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Суд Сальвадора начал расследование в отношении семи высокопоставленных военных чиновников по делу об убийстве сотен мирных жителей в 1981 году, сообщает агентство Рейтер.

Речь идет о преступлении, совершенном сальвадорскими военными в селении Мосоте во время гражданской войны в стране. Правозащитники заявляли о 1 тысяче убитых, доказать удалось смерть 440 человек, из которых большая часть дети.

По данным агентства, бывший министр обороны Гийермо Гарсия, бывший начальник штаба Рафаэль Флорес и еще пять полковников были вызваны в суд в среду. Как сообщается, в четверг суд оповестит еще девятерых бывших военных.

Ранее правительство Сальвадора согласилось с обвинительным вердиктом Межамериканского суда по правам человека, возложившим на власти этой страны ответственность за убийство сотен мирных жителей в 1981 году. В свою очередь, президент страны Маурисио Фунес принес извинения от имени государства родственникам погибших. Эта бойня считается одним из самых кровавых преступлений в Центральной Америке.