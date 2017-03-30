США
30.0330 марта11:49МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Замначальника бишкекского СИЗО задержали с поличным за взятку

08:2330.03.2017
(обновлено: 08:24 30.03.2017)
02760
Операция правоохранительных органов Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк

БИШКЕК, 30 мар – РИА Новости. Заместитель начальника крупнейшего в Киргизии следственного изолятора — бишкекского СИЗО-1 задержан с поличным при получении взятки, сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЕС выделит полмиллиона евро на проект по борьбе с коррупцией в Киргизии
Крупнейшее в республике СИЗО-1, расположенное в центре Бишкека, выполняет также функции тюрьмы. В подвальных помещениях следственного изолятора содержатся заключенные на пожизненный срок за особо тяжкие преступления.

"Сотрудниками ГКНБ КР задержан с поличным при получении взятки заместитель начальника СИЗО-1 г. Бишкек подполковник внутренней службы "Э.Ш.". По данному факту спецпрокуратурой возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 313 частью 2 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса", — сообщили в пресс-службе.

Как утверждают в ГКНБ, подполковник вымогал около 1,2 тысячи долларов "в качестве "отката" в тендере на поставку продуктов питания в СИЗО-1". "Задержанный "Э.Ш." водворен в СИЗО ГКНБ", — сообщили в ведомстве.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии опроверг заявления о наличии у него имущества за рубежом
Четыре года назад в Киргизии вспыхнул крупный скандал, связанный с СИЗО, который стоил должности его начальнику Марсу Джусупбекову. Выяснилось, что сотрудники изолятора позволяли пожизненно заключенным контактировать с остальными содержащимися в учреждении следственно-арестованными и посещать камеры, где они содержатся. В частности, была обнародована видеозапись застолья в одной из камер СИЗО, где присутствовали приговоренные к высшей мере наказания, что является грубым нарушением режима содержания.

В январе 2012 года в СИЗО-1 Киргизии произошли массовые беспорядки: заключенные захватили здание и устроили там пожар. Бунт был жестко подавлен при помощи спецназа. После этого заключенные практически всех исправительных учреждений республики начали массовую голодовку в знак солидарности. Свыше тысячи человек в знак протеста против действий властей зашили себе рты. По данным правоохранительных органов, причиной бунта стала попытка руководства госслужбы исполнения наказания республики закрыть камеры, ограничив свободу передвижения по СИЗО для содержавшихся там криминальных авторитетов.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена