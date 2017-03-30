Замначальника бишкекского СИЗО задержали с поличным за взятку

БИШКЕК, 30 мар – РИА Новости. Заместитель начальника крупнейшего в Киргизии следственного изолятора — бишкекского СИЗО-1 задержан с поличным при получении взятки, сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Крупнейшее в республике СИЗО-1, расположенное в центре Бишкека, выполняет также функции тюрьмы. В подвальных помещениях следственного изолятора содержатся заключенные на пожизненный срок за особо тяжкие преступления.

"Сотрудниками ГКНБ КР задержан с поличным при получении взятки заместитель начальника СИЗО-1 г. Бишкек подполковник внутренней службы "Э.Ш.". По данному факту спецпрокуратурой возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 313 частью 2 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса", — сообщили в пресс-службе.

Как утверждают в ГКНБ, подполковник вымогал около 1,2 тысячи долларов "в качестве "отката" в тендере на поставку продуктов питания в СИЗО-1". "Задержанный "Э.Ш." водворен в СИЗО ГКНБ", — сообщили в ведомстве.

Четыре года назад в Киргизии вспыхнул крупный скандал, связанный с СИЗО, который стоил должности его начальнику Марсу Джусупбекову. Выяснилось, что сотрудники изолятора позволяли пожизненно заключенным контактировать с остальными содержащимися в учреждении следственно-арестованными и посещать камеры, где они содержатся. В частности, была обнародована видеозапись застолья в одной из камер СИЗО, где присутствовали приговоренные к высшей мере наказания, что является грубым нарушением режима содержания.

В январе 2012 года в СИЗО-1 Киргизии произошли массовые беспорядки: заключенные захватили здание и устроили там пожар. Бунт был жестко подавлен при помощи спецназа. После этого заключенные практически всех исправительных учреждений республики начали массовую голодовку в знак солидарности. Свыше тысячи человек в знак протеста против действий властей зашили себе рты. По данным правоохранительных органов, причиной бунта стала попытка руководства госслужбы исполнения наказания республики закрыть камеры, ограничив свободу передвижения по СИЗО для содержавшихся там криминальных авторитетов.