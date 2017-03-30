СМИ: шанхайская полиция раскрыла крупную мошенническую схему

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Шанхайская полиция раскрыла мошенническую схему по подделке счетов, связанных с возвратом НДС, на сумму более 1 миллиарда юаней (примерно 145 миллионов долларов США), пишет в четверг газета Shanghai Daily.

Сообщается, что были задержаны более 10 подозреваемых. В ходе рейда полицейских у злоумышленников было изъято печатное оборудование и поддельные печати.

Ранее они зарегистрировали более 10 подставных компаний, оказывающих услуги по бизнес консультированию. Мошенники подозреваются в подделывании счетов-фактур, позволявших компаниям возвращать часть средств.

С января 2013 года и до настоящего момента, согласно оценкам, власти Шанхая понесли ущерб от деятельности мошенников в размере 200 миллионов юаней (примерно 29 миллионов долларов).