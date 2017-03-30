В Китае задержали 16 человек по делу о взрыве и обрушении подъезда дома

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция Китая задержала уже 16 человек в рамках расследования взрыва и последующего обрушения подъезда жилого дома в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городском округе Баотоу в субботу. Погибли пять человек, 25 были ранены. Первоначально сообщалось, что причиной взрыва, вероятно, является взрыв газопровода в доме. Ранее сообщалось о задержании 11 подозреваемых.

Как сообщили агентству в местной полиции, подозреваемые задержаны за действия, повлекшие за собой взрыв. По последним данным полиции, в доме незаконно хранились взрывчатые вещества на основе нитраминов. Сообщается, что взрыв произошел из-за их самовозгорания.

В результате взрыва были повреждены пять из 14 строений в жилом комплексе. Пострадали 87 квартир.