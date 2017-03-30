В Мексике почти 20 человек пострадали при пожаре на нефтяном терминале

МЕХИКО, 30 мар — РИА Новости. Воспламенение топлива на морском нефтяном терминале стал причиной ранения 17 человек в Мексике, сообщила в среду нефтяная компания Pemex.

"Вследствие инцидента на морском терминале Мадеро (штат Тамаулипас) 17 рабочих ранены, ни одного серьезно пострадавшего, им уже оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении Pemex в микроблоге в Twitter.

В марте четыре человека скончались от последствий взрыва на накопительном и распределительном топливном терминале Pemex в городе Саламанка штата Гуанахуато.