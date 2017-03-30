Трамп продлил действие чрезвычайного положения в связи с киберугрозами

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду продлил срок действия режима чрезвычайного положения в связи с "умышленными вредоносными действиями в киберпространстве".
"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", — отметил Трамп.
Данный указ был подписан 1 апреля 2015 года тогдашним президентом США Бараком Обамой. Обычно такие документы действуют в течение одного года, после чего глава государства принимает решение по поводу целесообразности их продления.