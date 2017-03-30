СМИ: директор ФБР пытался рассказать о "влиянии России" до выборов в США

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Директор ФБР Джеймс Коми летом прошлого года намеревался обнародовать информацию о так называемом "влиянии России" на предстоящие выборы в США, но не получил поддержки у представителей администрации, сообщил в среду на своем сайте журнал Newsweek.

Ссылаясь на "два источника, знакомых с ситуацией", журнал пишет, что Коми вышел с таким предложением "в июне или июле" прошлого года на встрече с членами тогдашней президентской команды по национальной безопасности. В частности, на ней присутствовали госсекретарь Джон Керри, а также министры юстиции и внутренней безопасности Лоретта Линч и Джей Джонсон.

"У него был проект статьи, который он принес и сказал: "Я готов двигаться дальше, что вы об этом думаете?" — сказал журналу один из источников.

По информации другого источника, тогдашним собеседникам Коми идея не понравилась. По его данным, "представители Белого дома решили, что подобное объявление должно быть скоординированным результатом работы различных ведомств". "Статья одного человека не имела бы такого статуса", — сказал он.

Newsweek добавляет, что статью предполагалось опубликовать в газете New York Times. В ней, однако, не планировалось упоминать, "расследует ли ФБР взаимосвязь представителей штаба Дональда Трампа или других близких ему людей с российским вторжением в выборы". При этом указывается, что в материал должна была войти значительная часть сведений, которые в январе нынешнего года были упомянуты в докладе разведывательного сообщества США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.