СМИ: директор ФБР пытался рассказать о "влиянии России" до выборов в США

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Директор ФБР Джеймс Коми летом прошлого года намеревался обнародовать информацию о так называемом "влиянии России" на предстоящие выборы в США, но не получил поддержки у представителей администрации, сообщил в среду на своем сайте журнал Newsweek.
"У него был проект статьи, который он принес и сказал: "Я готов двигаться дальше, что вы об этом думаете?" — сказал журналу один из источников.
По информации другого источника, тогдашним собеседникам Коми идея не понравилась. По его данным, "представители Белого дома решили, что подобное объявление должно быть скоординированным результатом работы различных ведомств". "Статья одного человека не имела бы такого статуса", — сказал он.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.