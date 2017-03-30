СМИ: Трамп хочет узнать у жены, как повысить рейтинг популярности

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет обратиться к первой леди страны Меланье Трамп за советом, как поднять рейтинг популярности, пишет издание Politico.

"Мне не стоит этого говорить, но ее рейтинги взлетели до небес на прошлой неделе. Что это было?.. Она должна открыть мне свой секрет", — приводит издание слова Трампа, сказанные во время церемонии вручения награды госдепартамента США International Women of Courage Award, которую ежегодно присуждают за продвижение прав человека, борьбу с несправедливостью, расовой и гендерной дискриминацией.

В то время как рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться – в настоящее время он находится на отметке 35% (последний опрос Gallup), популярность его жены Меланьи стремительно растет. Согласно последнему опросу CNN/ORC, 52% американцев отзываются о первой леди одобрительно, отмечает издание.