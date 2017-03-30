США решили продать Бахрейну истребители F-16

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США уведомила конгресс о намерении продать Бахрейну 19 истребителей F-16, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники на Капитолийском холме.

По его данным, в сделку также будут включены 23 двигателя и другое оборудование.

В сентябре 2016 года предыдущая администрация во главе с Бараком Обамой уже пыталась получить одобрение этой сделки, но конгресс США воспрепятствовал ей из-за опасений в связи с соблюдением Бахрейном прав человека. Как отмечается, на сей раз администрация Дональда Трампа "разделила эту сделку с вопросом о правах человека".