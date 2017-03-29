Одесситов удивили "патриотические уголки" в женских консультациях

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В одесские женские консультации передали агитационные материалы для оборудования "патриотических уголков", что вызвало неоднозначную реакцию местных жителей.

Одесская организация "Совет общественной безопасности" закупила 11 комплектов украинской национальной символики, сообщается на странице организации в Facebook.

Инициатива, однако, не встретила понимания у многих одесситов. "Если начал собирать дурь, становится трудно остановиться", — написал один из комментаторов в Facebook, пародируя монолог одного из героев фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

"Удивительно, почему до сих пор врачебные халаты не вышиты", — пошутил другой.

Сообщается, что "Совет общественной безопасности" передал "патриотическую атрибутику" начальнику отдела по вопросам охраны материнства и детства медицинского департамента Одесской мэрии Ирине Руденко.