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В мире

До Brexit осталось 730 дней

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (41)
22:5529.03.2017
(обновлено: 22:58 29.03.2017)
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Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017
© AFP 2017/ Oli Scarff

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Мария Табак. Отсчет 730 дней до момента выхода Великобритании из ЕС начался в среду в момент передачи письма британского премьера Терезы Мэй главе Евросовета Дональду Туску: Великобритания должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Начав "развод" с ЕС, Британия надеется на выгодные условия и общее будущее

Что произойдет в эти два года, остается в значительной степени непредсказуемым: в задействованной сегодня 50-й статье Лиссабонского договора нет ни слова о том, можно ли повернуть процесс выхода страны из ЕС вспять.

Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС, однако Мэй, выступая в парламенте, сказала, что назад пути нет. Так что Великобритании и 27 странам ЕС все же, скорее всего, придется пройти по никем не изведанному пока пути.

Март

Как объявил ранее Туск, в течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Brexit подан, сэр: ЕС и Лондон начинают спор о 60 миллиардах
Как сообщил РИА Новости источник в Европарламенте, постпреды 27 стран-членов Евросоюза в Брюсселе 31 марта соберутся на встречу для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.

Апрель

В апреле Великобритания и ЕС начнут подготовку к самим переговорам: наступит время формулирования главных задач, составления списка приоритетов и подготовки переговорщиков. Эта задача будет сложнее для ЕС: стратегию формулируют разные ведомства, а между двумя ключевыми переговорщиками – французским дипломатом Мишелем Барнье, выбранным Еврокомиссией, и бельгийским дипломатом Дидье Сеюсом, ответственным за согласование позиций стран-членов ЕС, если верить СМИ, идет "война за территорию".

За техническую часть ведения переговоров с британской стороны, как сообщает Sky News, будет отвечать шерпа Оливер Роббинс, тогда как главным политическим переговорщиком будет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Команды переговорщиков будут насчитывать сотни людей с каждой стороны.

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Половина британцев счастливы из-за начала Brexit, показал опрос
На саммите по Brexit 29 апреля лидеры 27 стран ЕС согласуют директивы и, как ожидается, вручат Барнье мандат на ведение переговоров с Великобританией.

Май

В мае, по всей вероятности, начнутся переговоры. По данным Sky News, встречаться Барнье и Дэвис будут два раза в неделю в Брюсселе. Официально эта информация не подтверждается.

Одной из главных тем начального этапа переговоров станет статус британских граждан, живущих в континентальной Европе, и европейцев в Британии. И ЕС, и Британия заявляли, что этот вопрос для них приоритетный, и они надеются решить его максимально быстро.

Однако главный вопрос будет заключаться в том, согласится ли ЕС обсуждать с Британией параллельно с условиями Brexit будущее соглашение о свободной торговле.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Туск: нет причин считать день запуска Brexit счастливым
В Великобритании пройдут выборы в местные органы власти, а 7 мая во Франции состоятся президентские выборы. Оба события, с одной стороны, на некоторое время отвлекут внимание общественности от Brexit, а, с другой стороны, могут оказать непосредственное влияние на дальнейший ход переговоров, особенно если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен одержит победу во Франции.

Июнь

В июне можно будет уже делать первые выводы о том, насколько успешно идут переговоры.

Если они будут идти не очень удачно, скорее всего, "оживятся" наиболее радикальные сторонники Brexit среди британских консерваторов: они начнут требовать, чтобы Мэй "не давала ЕС ни пенса" и шла на "жесткий Brexit".

Осень

Выборы в Германии пройдут 24 сентября. Если нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель проиграет и ее место займет Мартин Шульц, позиция ЕС на переговорах по Brexit может стать заметно более жесткой.

К осени станет понятно, успевают ли стороны уложиться в срок с переговорами. К тому моменту, возможно, станет понятна сумма, которую должна будет выплатить Великобритания в счет будущих трат ЕС, на которые она согласилась, будучи членом объединения.

Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017
© AFP 2017/ Oli Scarff
"Пуля" навылет. Британия запустила обратный отсчет
Если переговорщики придут к выводу, что не уложатся в двухлетний срок, они могут начать переговоры по временному соглашению.

Январь 2018 года

Если стороны найдут общий язык, то уже с января отдельные тематические группы начнут анализировать тысячи законов ЕС, на которых может отразиться Brexit.

Власти Великобритании начнут активную работу над "Великим законопроектом об отмене" (Great Repeal Bill) — законопроектом об отмене закона 1972 года, позволившего европейским законам действовать как национальным.

Британскому правительству предстоит тяжелая работа по переделке всего корпуса законодательства ЕС на британские законы.

2018 год

В Великобритании в мае пройдут очередные местные выборы. В течение года президентские выборы пройдут в Ирландии, Чехии и на Кипре, в нескольких странах ЕС пройдут всеобщие выборы.

Октябрь 2018 года

Свидание
© Fotolia/ kerkezz
Любовь и Brexit. Британия ушла в романтику
К этому моменту должен быть готов черновой вариант итогового соглашения, поскольку одобрить его должны парламенты всех 27 стран ЕС, а это займет время. Если черновой вариант готов не будет, сторонам придется обдумать вопрос о продлении срока переговоров.

Март 2019 года

Великобритания 29 марта должна выйти из состава ЕС, из Таможенного союза и из состава единого рынка. В силу вступит "Великий закон об отмене", стороны начнут имплементацию договоренностей, если таковые будут достигнуты, или начнут реализовывать "план B" – временное соглашение, продолжая переговоры.

Как менялся Европейский союз
© РИА Новости, Инфографика
История и перспективы Европейского союза

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