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В мире

Во Франции правнучке художника Флавицкого вручили российский паспорт

22:4529.03.2017
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Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Посол России во Франции Александр Орлов вручил российский паспорт правнучке художника Константина Флавицкого, главе ассоциации Alliance Russe Евгении Флавицкой.

Паспорт. Архивное фото
© Fotolia/ gena96
Новые русские: звезды, получившие и претендующие на российские паспорта

Торжественная церемония вручения паспорта состоялась вечером в среду в резиденции посла в Париже.

"Кажется, я знаю Евгению Михайловну всю жизнь, все то время, что я в Париже. Женя делает огромную работу для России, для русского языка…. Мы здесь для того, чтобы я вручил российский паспорт. Вот он, и вот указ президента, в котором говорится, что вы приняты в гражданство России", — сказал Орлов.

Он отметил, что считает выдачу документа не более чем формальностью.

"Ты всегда была русской", — заключил высокопоставленный дипломат.

Получив из рук посла паспорт, Флавицкая, не выпуская новый документ, обратилась к гостям с благодарственной речью.

"Теперь я новенькая русская. Раньше та, старая, она тоже была русской, советской", — сказала новоиспечённая гражданка России.

Американский актер Стивен Сигал на Сахалинском международном кинофестивале. Архив
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Известные иностранцы, получившие российское гражданство
Евгения Михайловна — правнучка известного русского художника Константина Флавицкого, кисти которого принадлежит, в частности, картина "Княжна Тараканова". Она родилась в Москве в 1933 году, а в конце 50-х годов покинула Россию, встретив будущего супруга и отправившись за ним в Австрию. Переехав несколько лет спустя во Францию, она стала работать журналистом, а затем участвовала в организации первого конгресса соотечественников за рубежом. Помимо этого Флавицкая не раз организовывала выставки живописи, открывая французским зрителям работы российских художников.

В настоящее время Флавицкая является главой ассоциации Alliance Russe, ведущей активную работу с российской диаспорой.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Art Art
Забыли еще Кери Хируюки Тагаву, он тоже получил гражданство РФ.
23:20
29.03.2017
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