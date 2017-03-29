Во Франции правнучке художника Флавицкого вручили российский паспорт

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Посол России во Франции Александр Орлов вручил российский паспорт правнучке художника Константина Флавицкого, главе ассоциации Alliance Russe Евгении Флавицкой.

Торжественная церемония вручения паспорта состоялась вечером в среду в резиденции посла в Париже.

"Кажется, я знаю Евгению Михайловну всю жизнь, все то время, что я в Париже. Женя делает огромную работу для России, для русского языка…. Мы здесь для того, чтобы я вручил российский паспорт. Вот он, и вот указ президента, в котором говорится, что вы приняты в гражданство России", — сказал Орлов.

Он отметил, что считает выдачу документа не более чем формальностью.

"Ты всегда была русской", — заключил высокопоставленный дипломат.

Получив из рук посла паспорт, Флавицкая, не выпуская новый документ, обратилась к гостям с благодарственной речью.

"Теперь я новенькая русская. Раньше та, старая, она тоже была русской, советской", — сказала новоиспечённая гражданка России.

Евгения Михайловна — правнучка известного русского художника Константина Флавицкого, кисти которого принадлежит, в частности, картина "Княжна Тараканова". Она родилась в Москве в 1933 году, а в конце 50-х годов покинула Россию, встретив будущего супруга и отправившись за ним в Австрию. Переехав несколько лет спустя во Францию, она стала работать журналистом, а затем участвовала в организации первого конгресса соотечественников за рубежом. Помимо этого Флавицкая не раз организовывала выставки живописи, открывая французским зрителям работы российских художников.

В настоящее время Флавицкая является главой ассоциации Alliance Russe, ведущей активную работу с российской диаспорой.