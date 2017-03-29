Челси Клинтон заявила, что не намерена участвовать в выборах

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь экс-президента Билла Клинтона и кандидата Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, Челси, заявила, что не намерена участвовать в выборах.

"Я не претендую на выборную должность", — сказала Клинтон в интервью журналу Variety. "Меня постоянно удивляют статьи о том, что я куда только не баллотируюсь — в конгресс, сенат, городской совет, на пост президента. Мне кажется, это какая-то истерия, потому что меня в жизни много раз спрашивали об этом, и ответ никогда не менялся", — добавила 37-летняя Клинтон.