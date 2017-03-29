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В мире

Начав "развод" с ЕС, Британия надеется на выгодные условия и общее будущее

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Главное за 29 марта 2017 года (6)
19:1929.03.2017
(обновлено: 19:34 29.03.2017)
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Противники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Великобритания в среду инициировала процедуру Brexit, "развод" займет два года, стороны надеются заключить взаимовыгодное соглашение, которое привело бы к еще более тесному партнерству в экономике и безопасности.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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В среду премьер Британии Тереза Мэй передала через постпреда в ЕС Тима Барроу письмо главе Евросовета Дональду Туску, которое и стало официальным уведомлением о начале Brexit. Главными темами на предстоящих переговорах станут вопросы взаимного признания прав граждан Британии и ЕС, сохранения свободы перемещения и свободного доступа на рынки.

Смена интонаций

Помимо уведомления о реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора и о связанном с этим выходе из состава Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), письмо Мэй содержит перечень основных приоритетов, которые Лондон хотел бы обсудить с Брюсселем на предстоящих переговорах. В отличие от градуса прежних заявлений Мэй о намерении осуществить "жесткий" Brexit с разрывом всех связей и каналов взаимодействия, сегодняшнее письмо выдержано в не столь резких выражениях. Напротив, Лондон смягчил позицию и в уведомлении несколько раз упомянул заинтересованность в формировании после Brexit нового, более тесного союза с Европой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017
© AP Photo/ Christopher Furlong, Pool
Меркель: цели Британии стали понятнее после подачи Мэй заявления по Brexit
Новостью среды стало заявление Мэй в парламенте и упоминание в письме о готовности Британии обсуждать вопрос взаимного признания прав граждан в приоритетном порядке.

"Нет никакой объективной сложности в тех решениях, которые мы собираемся принять, но нам необходимо помнить, что в их центре стоят интересы всех наших граждан. К примеру, многие граждане стран, остающихся членами ЕС, проживают в Великобритании. Также британцы живут по всему Евросоюзу. Мы должны поставить себе цель решить вопрос их прав в заключенном как можно раньше соглашении", — отмечается в письме.

© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Противник выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона

Технические переговоры ЕС и Британии по условиям Brexit Лондон хочет начать как можно быстрее.

"Мы должны начать технические переговоры по деталям процесса о выходе из ЕС как можно скорее, но нам необходимо выделить приоритеты. Мы предлагаем заключить сильное и амбициозное торговое соглашение между Британией и ЕС. Оно должно быть более подробным, чем заключенные ранее документы, и должно затрагивать сектора, критически важные для наших экономик — финансовую и сетевую индустрии. Это потребует подробных переговоров, однако стороны уже располагают совпадающими основами и стандартами", — говорится в документе.

Особые отношения

В письме Мэй указывает, что заинтересована в закреплении статуса "особого партнерства" в будущем соглашении, а сам термин "особое партнерство" в шестистраничном письме повторяется семь раз.

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Половина британцев счастливы из-за начала Brexit, показал опрос
"Мы хотим согласовать тесное и особое партнерство между Британией и ЕС, в том числе в области экономики и безопасности. Нам необходимо обсудить, как гарантировать права и обязательства Великобритании… Но мы уверены, что необходимо согласовать условия будущего партнерства наравне с условиями выхода Соединенного Королевства из ЕС", — отмечается в письме.

Выступая в парламенте в момент, когда постпред Барроу передавал письмо Туску, Мэй вновь напомнила об "особом партнерстве" и заявила, что с выходом из ЕС Британия не покидает Европу.

"Покидая институты ЕС, мы не покидаем Европу. Я верю в новое глубокое особое партнерство с нашими европейскими партнерами, в том числе, в сферах безопасности и экономики", — сказала Мэй.

Премьер подчеркнула, что у правительства "есть план и видение того, что нужно стране", и призвала всех, включая тех, кто выступал за сохранение Великобритании в составе ЕС, сплотиться в столь важный для страны период. "Партнерство с ЕС отвечает интересам Великобритании, ЕС и всего мира", — сказала она.

Самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту Хитроу во время смога. Архивное фото
© AFP 2017/ Justin Tallis
Ryanair: Британия после Brexit может остаться без авиасообщения с Европой
По ее словам, переговорный процесс не ожидает стать простым и у сторон "крайне плотное расписание".

Как ожидается, первые контакты между Лондоном и Брюсселем могут состояться в мае. В четверг британское правительство опубликует 77-страничный официальный информационный документ (white paper), который подробно расскажет о позиции британской стороны на предстоящих переговорах. В основу документа ляжет письмо Мэй Туску.

Двенадцать друзей Brexit

В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. "Вторым номером" в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис. По заявлениям британских СМИ, Дэвис является единственным членом кабинета, на которого Мэй абсолютно полагается в вопросах, связанных с процедурой выхода из Евросоюза.

© AFP 2017/ Oli Scarff
Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017

Еще одним ключевым участником переговоров станет министр Великобритании по международной торговле Лиам Фокс. Мэй создала это министерство после того, как возглавила кабинет министров летом 2016 года. Министерство создавалось для будущей работы с торговыми партнерами после Brexit, который ожидается в 2019 году. Неожиданно в число возможных переговорщиков попала первый министр Шотландии Никола Стерджен. Глава требующего независимости региона известна своей проевропейской позицией, она неоднократно называла Brexit ошибкой. Возможное привлечение Стерджен к переговорам может быть ответом на упреки Шотландии в том, что Лондон не прислушивается к мнению регионов, принимая решения о будущем страны. Одна из самых эффективных современных политиков, Стерджен стала первым министром после того, как ее партия проиграла референдум о независимости в 2014 году.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Мэй рассказала об участии Британии в НАТО после Brexit
Глава МИД Борис Джонсон не мог не стать участником переговоров. В 2016 году он возглавил кампанию за выход из ЕС, которая и сделала возможным известный исход голосования в июне. В состав переговорной группы премьер-министр, как ожидается, включит двух своих ближайших советников — Фиону Хилл и Ника Тимоти. Постпред при ЕС Тим Барроу, которому в среду выпала историческая роль вручения руководству Евросоюза письма Мэй о выходе Соединенного Королевства, будет участником переговоров в силу своего положения.

© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10

"Хорошо одетый и ухоженный дипломат станет глазами и ушами правительства в ЕС. Он попытается использовать все свои связи для того, чтобы собрать у европейцев информацию о том, что было бы полезно обсудить на переговорах. Его работа поможет попытаться выйти на более мягкие условия выхода Британии из ЕС или заключение торговых соглашений", — цитирует телеканал Sky News собственный источник, знакомый с обстоятельствами формирования команды для переговоров.

Одним из "шерп" на предстоящих переговорах, как ожидается, станет представитель министерства по делам Brexit в парламенте Оливер Роббинс. Его главной задачей станет доведение позиции Британии до европейской стороны. К недостатком Оливера относят относительную молодость — ему 41 год — и нехватку опыта дипломатической работы.

Акция протеста против результатов Brexit в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017/ Justin Tallis
Британия выйдет из Евратома
Замминистра по делам Brexit Робин Уокер также присоединится к команде. Он был одним из разработчиков 77-страничного документа о процедуре Brexit, который правительство представит в четверг. Также Уокер "сделал много для организации обсуждения и голосования по статье 50 в парламенте". В прошлом он работал в финансовом секторе и интернет-индустрии.

Глава Банка Англии Марк Карни, критикуемый сторонниками Brexit за гибкую позицию в отношении выхода из ЕС, также будет включен в команду. Он "присмотрит" за коммерческими банками и финансовыми службами, на которых скажется Brexit. После Brexit, в 2019 году, Карни покинет свой пост.

Еще одним участником переговоров с ЕС станет Кэтрин Уэбб, бывшая руководитель управления по связям с ЕС канцелярии правительства и бывший эксперт МИД Британии по торговым и экономическим вопросам. Ее задачей будет курировать на переговорах вопросы, связанные с доступом к рынкам, в том числе единому рынку ЕС, а также с бюджетом.

Британцам не стыдно

Председатель Европейского Совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Туск: нет причин считать день запуска Brexit счастливым
Несмотря на предупреждения со стороны экспертов и бизнесменов о связанных с Brexit трудностях, половина британцев счастлива из-за начала процедуры выхода из ЕС. Согласно проведенному телеканалу Sky News опросу, каждый второй британец счастлив из-за начала реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, тогда как только 36% испытывают грусть в связи с выходом страны из ЕС. Не определились со своими чувствами 14%. При этом Sky News констатирует, что лишь малая часть опрошенных "чувствует раскаяние" по поводу решения референдума о независимости, состоявшегося прошлым летом. Тогда за выход из ЕС проголосовали 52%, против 48% граждан.
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