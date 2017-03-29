Переходный период после Brexit не должен быть более трех лет, заявили в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 29 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) не должен занять более трех лет, заявил координатор от Европарламента по переговорам Ги Верховстадт.
В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.