Переходный период после Brexit не должен быть более трех лет, заявили в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 29 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) не должен занять более трех лет, заявил координатор от Европарламента по переговорам Ги Верховстадт.

"Переходный период после Brexit не должен занять более трех лет", — сказал Верховстадт журналистам в Брюсселе.

В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.