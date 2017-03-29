Меркель надеется, что Евросоюз и Британия останутся близкими партнерами

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что ЕС и Великобритания останутся близкими партнерами, объединенными общими ценностям.

"Я хотела бы, чтобы Великобритания и ЕС оставались близкими партнерами. Потому что для меня Великобритания является и остается частью Европы, с которой нас многое объединяет, не в последнюю очередь — наши общие ценности", — сказала она во вторник в бундестаге.

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.