Американские военные снова обвинили Россию в поставках оружия талибам

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Высокопоставленный военный США вновь обвинил Россию в среду в поставках оружия радикальному движению "Талибан" в Афганистане.

"Мы многого не знаем о том, что делает Россия. Думаю, можно заключить, что они могут предоставлять им некую поддержку — оружие и другое", — сказал на слушаниях в конгрессе командующий Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Думаю, что Россия пытается быть влиятельной стороной в этой части мира. Конечно, у России есть свои поводы для обеспокоенности. Поскольку это близко к бывшим советским республикам, они (Россия — ред.) считают это своей сферой влияния. Но в целом я не считаю их общение и связь с "Талибаном" полезным для того, чего пытается добиться в Афганистане коалиция", — сказал Вотел.

Ранее обвинения в поддержке талибов уже звучали из уст американских генералов. МИД России назвал их "абсурдными и бездоказательными". Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждения о поставках РФ вооружений афганскому движению "Талибан" не соответствуют действительности, у ведомства не было и не может быть взаимодействия, а тем более поставок вооружений террористам.