Меркель: на переговорах по Brexit нужно решить вопрос взаимных обязательств

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В первую очередь на переговорах по Brexit должен быть решен вопрос о том, каким образом будут сняты взаимные обязательства между Великобританией и ЕС, и, конечно, Германией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге.
Меркель добавила, что "только после разрешения этих вопросов мы можем затем, по возможности скоро говорить о наших отношениях в будущем".
В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.