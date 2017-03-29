Меркель: на переговорах по Brexit нужно решить вопрос взаимных обязательств

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В первую очередь на переговорах по Brexit должен быть решен вопрос о том, каким образом будут сняты взаимные обязательства между Великобританией и ЕС, и, конечно, Германией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундестаге.

"Мы знаем, что между Великобританией и ЕС, и, конечно, Германией существуют тесные обязательства, которые сложились за 44 года членства. В переговорах в первую очередь необходимо определить, как мы эти обязательства упорядоченно снимем. Речь пойдет об отношении ко многим правам и обязанностям, которые до сих пор были связаны с членством", — сказала канцлер.

Меркель добавила, что "только после разрешения этих вопросов мы можем затем, по возможности скоро говорить о наших отношениях в будущем".

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.