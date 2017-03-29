Станцию киевского метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Центральная станция киевского метро "Крещатик" не работает из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.

Увага! Станція "Хрещатик" зачинена на вхід та вихід, у зв'язку з анонімним дзвінком по мінування. Також не працює пересадка. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) March 29, 2017

"Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Также не работает пересадка", — говорится в сообщении.

Станция "Крещатик" находится в центре города и является пересадочной на станцию метро "Майдан Незалежности".