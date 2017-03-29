Польша ждет от Киева скорейшего расследования обстрела консульства в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. МИД Польши ждет от Украины оперативного расследования инцидента с обстрелом польского консульства в Луцке Волынской области, сообщил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица, говоря о результатах визита в польское внешнеполитическое ведомство.

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"Я имел разговор с замминистра МИД Польши. Польская сторона выразила достаточно серьезную обеспокоенность ситуацией, переживания о гражданах Польши, которые работают в украинской дипломатических учреждениях. Также были выражены ожидания, что будет быстро закончено расследование", — сказал Дещица, его выступление транслировал телеканал " 112.Украина " в среду.

Он добавил, что в Польше также попросили украинскую сторону обеспечить эффективную охрану своих дипучреждений на время расследования. По словам Дещицы, польская сторона приняла решение, "что пока такая эффективная охрана не будет предоставлена, польские консульские учреждение не будут принимать посетителей, опасаясь новых террористических актов".