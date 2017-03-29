Премьер Швеции выразил сожаление в связи с запуском Brexit

СТОКГОЛЬМ, 29 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил сожаление в связи с начатым в среду официальным запуском процедуры выхода Великобритании из состава ЕС, а также надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

"Великобритания является близким и ценным партнером в ЕС. Мы сожалеем о британском решении покинуть союз. Вместе с тем хорошо то, что переговорный процесс может сейчас начаться после длительного периода ожидания", — сказал Левен, слова которого приводятся в официальном комментарии.

Он заявил, что ожидает организованные и результативные переговоры и выразил надежду, что "у нас даже после выхода Великобритании установятся, насколько это возможно, хорошие и благоприятные отношения. Это важно для Великобритании, для ЕС и для Швеции".

В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.