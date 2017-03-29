СМИ: ущерб от землетрясения в провинции Юньнань в Китае составил $43 млн

ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Прямой экономический ущерб от недавнего землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая превысил 300 миллионов юаней (около 43,5 миллиона долларов), сообщило Национальное радио Китая (CNR) со ссылкой на местные власти.

Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в понедельник в 7.55 по местному времени (2.55 мск) в уезде Данби в Дали-Байском автономном округе. Эпицентр залегал на глубине 12 км. За первыми толчками последовали афтершоки различной магнитуды.

После землетрясения местные власти были вынуждены в срочном порядке эвакуировать 5,3 тысячи человек. От последствий землетрясения в трех уездах пострадали 26,9 тысячи человек, один местный житель получил легкие ранения.

Наибольший ущерб (более 150 миллионов юаней) был нанесен в результате повреждений зданий в пострадавших районах.

Как сообщалось ранее, серьезно пострадали 7,2 тысячи зданий. В результате землетрясения также частично были повреждены объекты транспортной инфраструктуры и водоснабжения.