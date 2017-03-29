Дания надеется на сохранение близких отношений между Евросоюзом и Лондоном

СТОКГОЛЬМ, 29 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Дания выразила сожаление в связи с начатым в среду официальным запуском процедуры выхода Великобритании из состава ЕС и надеется, что это не скажется негативно на отношениях сторон.

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

"Прощание с Великобританией теперь стало реальностью. Через два года в европейской семье будет не 28, а 27 членов. И это очень печально", — сказал глава правительства Дании Ларс Лёкке Расмуссен, его слова процитированы в сообщении для прессы.

Расмуссен выразил надежду, что "развод между ЕС и Великобританией пройдет надлежащим образом" и что в будущем между сторонами останутся близкие отношения. По словам датского премьера, "это в интересах всех".

Он считает, что решение Великобритании будет иметь последствия, и, по его мнению, во время переговоров с Лондоном следует обеспечить "хорошие и разумные условия для торговли между ЕС и Великобританией в пользу датских компаний и потребителей".