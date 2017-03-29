Половина британцев счастливы из-за начала Brexit, показал опрос

ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. Половина британцев счастливы из-за начала процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС, свидетельствуют данные опроса, проведенного в среду телеканалом Sky News.

В среду премьер Британии Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

"Эмоции зашкаливали во время кампании перед референдумом о независимости. Наш сегодняшний опрос показал, что каждый второй счастлив из-за начала реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, тогда как только 36% испытывают грусть в связи с выходом страны из ЕС. Не определились со своими чувствами 14%", — отмечает телеканал.

При этом Sky News констатирует, что лишь малая часть опрошенных "чувствует раскаяние" по поводу решения референдума о независимости, состоявшегося прошлым летом. Тогда за выход из ЕС проголосовали 52%, против 48% граждан.