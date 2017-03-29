Робота научили распечатывать и сжигать твиты Трампа

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа, а затем сжигает их. Процесс записывается на видео и публикуется в Twitter-аккаунте @burnedyourtweet.

Необычное устройство включает в себя маленький принтер, печатающий сообщения на бумаге для чеков, ножницы, зажигалку, и "руку", которая отправляет горящие "твиты" в пепельницу.

Автор аккаунта не публикует ничего кроме видео уничтожения президентских сообщений и не отвечает на комментарии. Всего за сутки на него подписались более девяти тысяч человек.