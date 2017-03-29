Робота научили распечатывать и сжигать твиты Трампа

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа, а затем сжигает их. Процесс записывается на видео и публикуется в Twitter-аккаунте @burnedyourtweet.
.@RealDonaldTrump I burned your tweet. pic.twitter.com/B0f1v0FkEb— Burned Your Tweet (@burnedyourtweet) 28 марта 2017 г.
Необычное устройство включает в себя маленький принтер, печатающий сообщения на бумаге для чеков, ножницы, зажигалку, и "руку", которая отправляет горящие "твиты" в пепельницу.
Автор аккаунта не публикует ничего кроме видео уничтожения президентских сообщений и не отвечает на комментарии. Всего за сутки на него подписались более девяти тысяч человек.