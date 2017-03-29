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В мире

Мир стоит на пороге новой холодной войны, считает посол России в Испании

16:0129.03.2017
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Развалины сирийского города. Архивное фото
© AP Photo/ Dusan Vranic

МАДРИД, 29 мар — РИА Новости. Повторение холодной войны вполне возможно, пусть и без идеологической основы, мир стоит на ее пороге; такое мнение высказал посол России в Испании Юрий Корчагин.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, pool
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"Если говорить о холодной войне, в основе которой лежали идеологические разногласия между СССР и Соединенными Штатами, то в этом варианте она не может повториться, поскольку такой идеологической базы больше не существует. Россия — демократическая страна, с молодой демократией, разумеется, пока неидеальной, сейчас мы учимся и внедряем демократические принципы. Но другие черты (холодной войны — ред.) существуют. Риторика довольно воинствующая, происходит усиление военных мощностей. На мой взгляд, это похоже на то, что происходило в холодную войну. Эксперты чувствуют, что мы оказались в тупике, из которого нет выхода, и чтобы сохранить возможность такого выхода, говорят, что холодная война не может повториться. Я думаю, что может. И мы стоим на ее пороге", — заявил российский посол на коллоквиуме, организованном форумом "Новая экономика" в Мадриде.

Глава российского диппредставительства также признал, что российско-американские отношения находятся на "нулевом уровне" и что необходимо исправлять ситуацию.

"Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить отношения между Россией и США. Это две очень важные страны, обладающие самым большим военным арсеналом, и от их отношений зависит стратегическая стабильность в мире, борьба с общими вызовами. Отношения между США и Россией находятся на нулевом уровне", — заявил посол.

Корчагин добавил, что во время предвыборной кампании в США и после прихода новой американской администрации к власти звучали "конструктивные сигналы о том, что надо выходить из этого тупика". При этом, по словам посла, при восстановлении отношений "необходимо понимать, что у стран есть собственные интересы".

"Без России в Европе был бы хаос"

Посол РФ в Испании также обратил внимание, что введение США и ЕС санкций (по словам Корчагина, "односторонних и незаконных с точки зрения международного права и норм Всемирной торговой организации") представляется "как наказание руководителей России". Однако "на самом деле это попытка ухудшить условия жизни обычных людей, сделать так, чтобы дети этих обычных людей жили хуже, чем их родители".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Это ухудшает отношения между Россией и Западом как на государственном, так и на человеческом уровне. Ситуация никому не выгодна. И нас удивляет, когда некоторые политики продолжают настаивать на политике санкций", — добавил глава диппредставительства.

Корчагин обратил внимание, что на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Россия — сосед Европы, с которым необходимо выстраивать хорошие отношения, сотрудничать в борьбе с терроризмом и создавать союз от Лиссабона до Владивостока. "Эти инициативы Россия уже много лет предлагает ЕС", — напомнил Корчагин.

По его словам, "без Москвы невозможно разрешить ни одной из глобальных мировых проблем".

Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© Flickr/ Joe Dunckley
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"Реальность такова — даже если это кому-то не нравится — если бы не было России, то в Европе был бы хаос. Россия — неотъемлемая часть, как континента, так и европейской цивилизации. Строительство виртуальных барьеров между якобы "варварской Россией" и якобы "цивилизованной Европой" — это симптом хронической политической миопатии некоторых политиков. Корреспондент газеты El País в Москве Пилар Бонет в одной из своих последних статей заметила, что постоянные обвинения в отношении России со стороны ЕС стимулируют развитие в российском обществе сил, которые призывают отворачиваться от Европы. Когда мы слышим с Запада попытки представить Россию в качестве варвара, обесчеловечить нас, это лишь дает аргументы радикальным идеологам, которые существуют и в России", — сказал Корчагин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время встречи. 28 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Никольский
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По словам дипломата, "сегодняшняя Россия открыта для внешнего мира как никогда раньше". Чтобы убедиться в этом, посол призвал участников встречи ознакомиться с концепцией внешней политики России.

"Приоритет нашей дипломатии — гарантия наилучших внешних условий для устойчивого развития страны. Мы не стремимся к конфликтам и не ищем врагов. Мы хотим развивать отношения сотрудничества со всеми — с ЕС, с США, с НАТО. Тем временем в стратегических документах США, НАТО Россия фигурирует как вызов и даже как угроза. Нас обвиняют в том, что мы ревизионистское государство, возможно, потому что мы защищаем традиционные ценности. Те самые, которые лежат в основе европейской цивилизации, но на Западе по каким-то причинам считается, что они уже вышли из моды", — сказал посол.

"Если бы я был европейцем, я бы обиделся"

Посол считает, что вопрос президентских выборов во Франции должны решать французские избиратели.

Флаг Евросоюза
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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"Мы не определяем симпатии к тому или иному кандидату. Думаю, что окончательный ответ должны дать французские избиратели. К моему удивлению, и к удивлению многих в России, возникает вопрос по поводу этой дискуссии — что не гражданин, не избиратель ставит финальную точку в электоральном процессе, выбирает, исходя из своих симпатий, того или иного кандидата, а некие "темные силы", которые "манипулируют и управляют избирательными процессами". Я не знаю, почему до сих пор не было ответа со стороны гражданского общества. Если бы я был европейцем, я бы обиделся, я бы чувствовал себя униженным, поскольку, таким образом, не учитывают мое мнение, мне показывают, что я ничто, что я нем, что решение о том, кто будет управлять страной, принимают другие", — сказал Корчагин.

"Brexit — удар по ЕС"

Комментируя выход Великобритании их ЕС, Корчагин напомнил, что Россия всегда была заинтересована в сильном, безопасном и прочном Евросоюзе. "ЕС был моделью для наших интеграционных усилий. Без сомнения, это (выход Великобритании из ЕС — ред.) — удар по союзу, этого никто не отрицает. Если кто-то выходит, то это, естественно, ослабляет международную организацию", — сказал посол.

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В мире
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Юрий Ананасов
Независимая политика и неприятие терроризма против глобализации и "управляемого" хаоса, чем не идеология? Так что война уже давно идет, не льстите себе.
16:08
29.03.2017
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