В Польше призвали не спешить обвинять РФ из-за обстрела консульства в Луцке

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский призвал подождать результатов расследования, прежде чем заявлять о российском следе в деле об обстреле консульства в украинском Луцке.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши. По предварительным данным, огонь вели из гранатомета. Никто не пострадал. Было заведено уголовное дело по статье "теракт". При этом украинские МВД и СБУ усмотрели в произошедшем российский след.

"Сейчас я не хочу выносить приговоров", — сказал Щерский на пресс-конференции в Варшаве и отметил, что "следствие, несомненно, ответит на все вопросы".

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских следователей для поиска виновных в преступлении. По словам Щерского, решение по поводу этого приглашения примет кабинет министров.