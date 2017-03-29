В Польше призвали не спешить обвинять РФ из-за обстрела консульства в Луцке

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский призвал подождать результатов расследования, прежде чем заявлять о российском следе в деле об обстреле консульства в украинском Луцке.
"Сейчас я не хочу выносить приговоров", — сказал Щерский на пресс-конференции в Варшаве и отметил, что "следствие, несомненно, ответит на все вопросы".
Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских следователей для поиска виновных в преступлении. По словам Щерского, решение по поводу этого приглашения примет кабинет министров.