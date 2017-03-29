Мэй назвала приоритет для Лондона во время Brexit

ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости, Мария Табак. Права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС, будут приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте со специальным заявлением.

В среду Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"Мы стремимся гарантировать права граждан ЕС, уже живущих в Британии, и права британских граждан в других странах-членах ЕС настолько быстро, насколько только возможно. Мы ясно дали понять в письме, что это для нас один из первых приоритетных вопросов на предстоящих переговорах", — сказала Мэй.